«Галлямову надо набирать футбольную форму. Он умеет голы забивать, на тренировках я это видел неоднократно». Радимов об игре фигуриста в Медиалиге
Владислав Радимов оценил футбольные навыки фигуриста Александра Галлямова.
Сегодня чемпион мира в парном катании сыграл в Медиалиге за команду «Чисто Питер», которую тренирует Радимов.
– Как вам игра Александра?
– Он набирает, много пропустил. Ему надо набирать футбольную форму. Футбол и фигурное катание — разные вещи. За те три минуты, которые мы ему доверили, он сделал то, что мы его просили.
– Почему он нападающий?
– Потому что он умеет голы забивать, на тренировках я это видел неоднократно.
– Какие сильные качества Александра выделите?
– Он очень работоспособный.
– Над чем поработать еще надо?
– Слушайте, это как меня на коньки поставить, я никогда в жизни не прыгну. Над всем надо. Так и он не пробьет так, как я.
– Вы вообще смотрите фигурное катание?
– Да.
– Кто ваш любимый фигурист?
– Вот он стоит, – ответил Радимов, показав на Галлямова.
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