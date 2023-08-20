«Галлямову надо набирать футбольную форму. Он умеет голы забивать, на тренировках я это видел неоднократно». Радимов об игре фигуриста в Медиалиге

Теги Владислав Радимов сборная России пары Александр Галлямов Winline Медиалига Чисто Питер Фигурное катание

Владислав Радимов оценил футбольные навыки фигуриста Александра Галлямова.

Сегодня чемпион мира в парном катании сыграл в Медиалиге за команду «Чисто Питер», которую тренирует Радимов.

– Как вам игра Александра?

– Он набирает, много пропустил. Ему надо набирать футбольную форму. Футбол и фигурное катание — разные вещи. За те три минуты, которые мы ему доверили, он сделал то, что мы его просили.

– Почему он нападающий?

– Потому что он умеет голы забивать, на тренировках я это видел неоднократно.

– Какие сильные качества Александра выделите?

– Он очень работоспособный.

– Над чем поработать еще надо?

– Слушайте, это как меня на коньки поставить, я никогда в жизни не прыгну. Над всем надо. Так и он не пробьет так, как я.

– Вы вообще смотрите фигурное катание?

– Да.

– Кто ваш любимый фигурист?

– Вот он стоит, – ответил Радимов, показав на Галлямова.

Галлямов о дебюте в Медиалиге: «Очень рад, что Радимов дал мне игровое время. Мяч, к сожалению, я не потрогал»

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3 комментария

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King_bez_ice
Ответ Татьяна Вересова
Ему надо фигурнокатательную форму набирать, а не рисковать своими ногами в футболе. Хотят второй год подряд проиграть БК, его выбор, конечно
Он уже ЧМ и ЧЕ
На два этапа их с БК не поставят, а какой толк выигрывать ЧР, если все равно некуда отбираться
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+2
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