Форзяр: «О каком продакшене у 2Drots мы можем говорить? За звание лучших должны были бороться «Чисто Питер», ФК «10», «Амкал»

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига ФК 10 Форзарезор Чисто Питер Медиафутбол

Форзяр назвал 3 клуба, которые опережают 2Drots по качеству контента.

«Люди не совсем понимают, что такое продакшен. Для меня продакшен – это качество, креатив, идея. Это все люди, которые находятся за кадром большую часть времени.

О каком продакшене у 2Drots мы можем говорить? Классные форматы, но за звание лучших должны были бороться «Чисто Питер», ФК «10», «Амкал».

«Амкалу» нужно стараться прыгнуть выше головы. Им нужно, чтобы и картинка была сочная, и не занудное наполнение. Нужно все время делать работу над ошибками.

2Drots могут где-то ********* [ошибиться]. Где-то с балансом белого или со звуком накосячить. Народу все равно зайдет. Для них главное наполнение», – сказал форвард «Амкала».

Напомним, 2Drots выиграли в номинации лучший продакшен года по версии Winline Media Football Awards.

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