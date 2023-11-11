Форза о тренировках «Амкала»: «С кайфом все смотрю, впитываю как губка. Даже не смущает, что тренировка 3,5 часа»

Артемий Плетнев рассказал о работе тренерского штаба Сослана Гатагова.

«Безумно радует, что у нас теперь перед каждой тренировкой будет теория.

Я понимаю, что, наверное, многим это не интересно. Они уже все в своей жизни повидали и изучили. Но не для меня, который футбольную школу не проходил.

Я сижу и с кайфом дичайшим это все смотрю, впитываю как губка знания. Думаю, а ##### себе, вот так можно посмотреть на развитие этой атаки. Вау.

Я чувствую, что это мое. Во всяком случае, на сегодняшний день. Меня даже не сильно смущает, что у нас теперь тренировки вместо 2 часов суммарно занимают 3,5 часа.

######, но и как же круто одновременно», – рассказал форвард « ».

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