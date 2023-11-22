У 2Drots лучший продакшен в 2023-м по версии Winline Media Football Awards

Теги Эгриси 2Drots Winline Медиалига ФК 10 ЛФК «Титан» Winline Media Football Awards Медиафутбол

2Drots получили премию за лучший продакшен Winline Media Football Awards.

«Самураи» набрали 26 баллов.

«Верьте в мечты. 2Drots начинались на диване с двумя джойстиками», – сказал Некит на сцене после получения награды.

Вторым стал продакшен ФК «10» – 21 балл. 3-е и 4-е места разделили «Титан» и «Эгриси» (по 9 баллов).

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.

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