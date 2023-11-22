У 2Drots лучший продакшен в 2023-м по версии Winline Media Football Awards

2Drots получили премию за лучший продакшен Winline Media Football Awards.

«Самураи» набрали 26 баллов.

«Верьте в мечты. 2Drots начинались на диване с двумя джойстиками», – сказал Некит на сцене после получения награды.

Вторым стал продакшен ФК «10» – 21 балл. 3-е и 4-е места разделили «Титан» и «Эгриси» (по 9 баллов).

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.