Форзяр: «Если бы Жека и Некит предложили мне присоединиться к 2D, то я не думаю, что я бы отказался. Интересно было бы посмотреть, насколько это моя компашка»

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Форза ответил, интересно ли ему перейти в 2Drots.

– Если тебе предложат хороший контракт с 2Drots – какая минимальная зарплата?

– Это какой-то смех. Я же не перешел бы в 2Drots из-за зарплаты. Чтобы меня переманить – такие деньги мне никогда не предложат.

Условно говоря, если бы Жека с Некитом сказали: «Форзяр, не хочешь к нам присоединиться?» Не думаю, что я бы прямо отказался. Мне было бы интересно попробовать.

Было бы интересно посмотреть, насколько это моя компашка. Интересно, как бы я смотрелся в вайбе 2Drots. Мне кажется, что сейчас мне было бы не очень уютно. Может быть, для меня слишком тусовочно, – сказал хавбек «Амкала».

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