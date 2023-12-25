«Визы делать долго. Еще и кенты Станоса оказались не такими уж кентами». Райзен не поедет на тренировочный кэмп за границу перед боем с Сибсканой

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Райзен и Станос не поедут на тренировочный кэмп за границу перед боем с Сибсканой.

Райзен и Станос планировали поехать в Нидерланды или Испанию с целью провести тренировочный кэмп к бою Райзена с Сибсканой.

Райзен: «Поездка на сборы в Нидерланды или Испанию не состоится. Визы долго делать. Еще и кенты Стаса оказались не такими уж кентами».

Станос: «На самом деле ########## (прокололись) мы по всем фронтам. Во-первых, я не знал, что такие проблемы с визами могут быть. Во-вторых, из-за недавних событий, похоже, мои близкие друзья мне уже не совсем близкие.

Рассматриваем еще варианты, предлагали в Осетии Райзену навалять. Посмотрим, не вижу сейчас в этом смысла. Здесь [в Москве] кэмп соорудим».

Бой Райзена и Сибсканы пройдет 24 февраля 2024 года на «Live Арена» в Одинцово. Поединок проведет промоушен Fight Nights.

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