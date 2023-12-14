«Вероятность, что я Сибскане в рот дам – 99%. Двигаемся, надо добить до 100». Райзен о бое

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Райзен высказался о подготовке к бою с Сибсканой .

«Проходил для Fight Nights тесты. Это та еще игрушка дьявола. Устаешь ездить в маске. Еще и после болезни.

Но показатели сказали, вероятность, что я Сибскане в рот дам – 99%. Двигаемся, надо добить до 100», – заявил президент «БроукБойз».

Бой Райзена и Сибсканы пройдет 24 февраля 2024 года на «Live Арена» в Одинцово.

Формат: 5 раундов по 2 минуты. Удары ногами разрешены в четных раундах (во 2-м и 4-м).

Весовая категория боя – 76 кг. За каждые 500 граммов перевеса боец теряет минуту времени работы ногами. Максимально допустимый вес – 78 кг. Взвешивание за день до боя в 10 утра.

Поединок проведет промоушен Fight Nights.

Райзен – президент медиафутбольного клуба «БроукБойз». Сибскана – капитан медиафутбольного клуба «Амкал».

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16 комментариев
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Ох уж эти медиафутбольные блогеры и их развлечения)
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Я думал они драться собираются, а тут это
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Каминг аут от Райзена
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Какое же dermo эти медиафутбольные разборки, тьфу на них три раза.
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пусть друг друга орально ублажат
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я не уверен, что он правильно представляет, как проходят бои
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Типичные медиафутболисты
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Друг другу дали в р.. и ничья!
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Понял, а бой будет?
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Обязательно драться, чтобы дать в рот друг другу?
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ну а чё, подраться можно и потом
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