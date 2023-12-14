«Вероятность, что я Сибскане в рот дам – 99%. Двигаемся, надо добить до 100». Райзен о бое

Райзен высказался о подготовке к бою с Сибсканой .

«Проходил для Fight Nights тесты. Это та еще игрушка дьявола. Устаешь ездить в маске. Еще и после болезни.

Но показатели сказали, вероятность, что я в рот дам – 99%. Двигаемся, надо добить до 100», – заявил президент « ».

Бой Райзена и Сибсканы пройдет 24 февраля 2024 года на «Live Арена» в Одинцово.

Формат: 5 раундов по 2 минуты. Удары ногами разрешены в четных раундах (во 2-м и 4-м).

Весовая категория боя – 76 кг. За каждые 500 граммов перевеса боец теряет минуту времени работы ногами. Максимально допустимый вес – 78 кг. Взвешивание за день до боя в 10 утра.

Поединок проведет промоушен .

Райзен – президент медиафутбольного клуба «БроукБойз». Сибскана – капитан медиафутбольного клуба « ».