Мариф Пираев: «От своих слов не отказываюсь. Буду помогать Райзену в подготовке к бою против Сибсканы»
Мариф Пираев отреагировал на шутку Станоса о смене тренировочного лагеря.
Ранее Станос заявил, что больше не будет тренировать Райзена и поможет Сибскане. Однако это оказалось шуткой.
«Был вкид от Райзена и Станоса, что Артем остался без тренера. Ранее я говорил, что буду Райзену помогать в подготовке к бою.
От своих слов не отказываюсь. Как только я вернусь в Москву, мы обязательно встретимся с Райзеном и Станосом, чтобы помочь ему правильно подготовиться», – сказал Пираев.
Напомним, Максим Буторин изъявлял желание помочь Сибскане в подготовке.
Бой между президентами «Амкала» и «БроукБойз» пройдет 24 февраля 2024 года.
Поединок состоится на «Live Арене» в Одинцове.
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