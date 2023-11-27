Мариф Пираев: «От своих слов не отказываюсь. Буду помогать Райзену в подготовке к бою против Сибсканы»

Мариф Пираев отреагировал на шутку Станоса о смене тренировочного лагеря.

Ранее Станос заявил, что больше не будет тренировать Райзена и поможет Сибскане. Однако это оказалось шуткой.

«Был вкид от Райзена и Станоса, что Артем остался без тренера. Ранее я говорил, что буду Райзену помогать в подготовке к бою.

От своих слов не отказываюсь. Как только я вернусь в Москву, мы обязательно встретимся с Райзеном и Станосом, чтобы помочь ему правильно подготовиться», – сказал Пираев.

Напомним, Максим Буторин изъявлял желание помочь Сибскане в подготовке.

Бой между президентами «Амкала» и «БроукБойз» пройдет 24 февраля 2024 года.

Поединок состоится на «Live Арене» в Одинцове.