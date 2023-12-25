«Добавить все – нет, но какие-то – да. К чистому времени, может быть, все и придет». Семак об интеграции медийных правил в профессиональный футбол
Сергей Семак не против добавления правил медиафутбола в профессиональный футбол .
«Правила медийного футбола добавить в профессиональный? Все – нет, но какие-то – да. Касаемо чистого времени – это абсолютно нормально.
Касаемо челленджей, наверное, на сегодняшний день – нет. Это больше околофутбол.
Какие-то, конечно, можно пробовать, тестировать и добавлять. Чистое время – может быть, к этому все в конце концов и придет», – сказал главный тренер «Зенита».
Хотя с точки зрения игры, это пошло бы на пользу. Можно последние 10 минут, например, играть по чистому времени. Или сократить время матча. Думать можно в этом направлении, работа у соответствующих лиц есть