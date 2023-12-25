«Добавить все – нет, но какие-то – да. К чистому времени, может быть, все и придет». Семак об интеграции медийных правил в профессиональный футбол

Сергей Семак не против добавления правил медиафутбола в профессиональный футбол .

«Правила медийного футбола добавить в профессиональный? Все – нет, но какие-то – да. Касаемо чистого времени – это абсолютно нормально.



Касаемо челленджей, наверное, на сегодняшний день – нет. Это больше околофутбол.

Какие-то, конечно, можно пробовать, тестировать и добавлять. Чистое время – может быть, к этому все в конце концов и придет», – сказал главный тренер «Зенита».