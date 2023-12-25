«Добавить все – нет, но какие-то – да. К чистому времени, может быть, все и придет». Семак об интеграции медийных правил в профессиональный футбол

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия правила Winline Медиалига Медиафутбол

Сергей Семак не против добавления правил медиафутбола в профессиональный футбол .

«Правила медийного футбола добавить в профессиональный? Все – нет, но какие-то – да. Касаемо чистого времени – это абсолютно нормально.

Касаемо челленджей, наверное, на сегодняшний день – нет. Это больше околофутбол.

Какие-то, конечно, можно пробовать, тестировать и добавлять. Чистое время – может быть, к этому все в конце концов и придет», – сказал главный тренер «Зенита».

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3 комментария
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Где-то говорили, что полный матч играть по чистому времени - слишком напряжно для телевещателей, потому что труднее предсказать длительность эфира.
Хотя с точки зрения игры, это пошло бы на пользу. Можно последние 10 минут, например, играть по чистому времени. Или сократить время матча. Думать можно в этом направлении, работа у соответствующих лиц есть
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Ответ pav11k
Где-то говорили, что полный матч играть по чистому времени - слишком напряжно для телевещателей, потому что труднее предсказать длительность эфира. Хотя с точки зрения игры, это пошло бы на пользу. Можно последние 10 минут, например, играть по чистому времени. Или сократить время матча. Думать можно в этом направлении, работа у соответствующих лиц есть
ну баскетбол, хоккей и т д показывают как-то. я уж не говорю про теннис и волейбол, где вообще непонятно сколько матч может продлиться..
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Ответ pav11k
Где-то говорили, что полный матч играть по чистому времени - слишком напряжно для телевещателей, потому что труднее предсказать длительность эфира. Хотя с точки зрения игры, это пошло бы на пользу. Можно последние 10 минут, например, играть по чистому времени. Или сократить время матча. Думать можно в этом направлении, работа у соответствующих лиц есть
Хоккей же показывают по ТВ. Думаю, футбол не сложнее в этом смысле. Нюансы есть . Но пользы будет много!
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