Антон Соснин: «Будучи главным тренером «БроукБойз» я не знал рынок молодых ребят. Мы знаем рынок своих ровесников, но сейчас все прекрасно общаются»

Антон Соснин похвалил молодых игроков «Броуков».

– Можно ли сказать, что отказ от опытных футболистов в пользу молодых – это правильное решение со стороны руководства «Броуков»?

– На тот момент, будучи главным тренером, я не знал рынок молодых ребят. Мы знаем рынок своих ровесников, поэтому мы можем их предложить. Плюс у ребят есть какой-то опыт, поэтому у нас взгляды разошлись.

Но сейчас все прекрасно общаются. И те ребята, которые не в команде. Какого-то конфликта, который раздуть можно, не было. По поводу того правильно или нет: я не знаю. Наверное, правильно. Может быть, мы бы привели тогда стареньких и было бы так же.

Сейчас хороший состав и мы движемся к своей цели, остался один последний шажок. Что было бы, если бы тогда пришли старенькие? Ну, может это тоже правильно было бы, не знаю.

Сейчас команда играет, значит молодые пацаны вообще красавцы. Круто, как они работают на тренировках, как они впитывают информацию, переносят это на поле. Были проблемы с настроем с «Народной» в первом тайме, это реально было. Может перенасыщенность футболом. Ну, у меня точно перенасыщенность футболом, – заявил .