Кузнецов согласовал зарплату 350 тысяч в 2Drots, еще 200 тысяч дает букмекер. Но условия штаба клуб не удовлетворяет
Журналист Иван Карпов раскрыл детали переговоров Дмитрия Кузнецова с 2Drots.
По информации Карпова, у Кузнецова была встреча с директором «Енисея» Дмитрием Федосеевым, тренер взял контракт для изучения.
В то же время Кузнецов согласовал зарплату 350 тысяч рублей в 2Drots, дополнительно 200 тысяч ему дает партнер команды «Фонбет». Однако клуб не может договориться с остальным тренерским штабом. Помощник Кузнецова Альберт Осколков хочет увеличения зарплаты до 300 тысяч. Повышение зарплаты необходимо и для тренера вратарей.
Кузнецов готов остаться в 2Drots, если сохранится партнерство с «Фонбет». Сотрудничество с [генеральным директором «Фонбет»] Сергем Анохиным позволяет команде участвовать в партнерских проектах и дает возможность играть в Кубке России.
Но другой букмекер, BetBoom, предлагает 2Drots более выгодные финансовые условия, чем их нынешний спонсор – более 200 миллионов рублей в год.
Иван Карпов сообщал ранее, что «Енисей» предложил Кузнецову контракт на 1,5 года с окладом 500 тысяч рублей в месяц.