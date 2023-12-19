Кузнецов согласовал зарплату 350 тысяч в 2Drots, еще 200 тысяч дает букмекер. Но условия штаба клуб не удовлетворяет

Теги возможные трансферы Первая лига Енисей Дмитрий Кузнецов Сергей Анохин Фонбет 2Drots возможные трансферы Альберт Осколков Медиафутбол

Журналист Иван Карпов раскрыл детали переговоров Дмитрия Кузнецова с 2Drots.

По информации Карпова, у Кузнецова была встреча с директором «Енисея» Дмитрием Федосеевым, тренер взял контракт для изучения. 

В то же время Кузнецов согласовал зарплату 350 тысяч рублей в 2Drots, дополнительно 200 тысяч ему дает партнер команды «Фонбет». Однако клуб не может договориться с остальным тренерским штабом. Помощник Кузнецова Альберт Осколков хочет увеличения зарплаты до 300 тысяч. Повышение зарплаты необходимо и для тренера вратарей.

Кузнецов готов остаться в 2Drots, если сохранится партнерство с «Фонбет». Сотрудничество с [генеральным директором «Фонбет»] Сергем Анохиным позволяет команде участвовать в партнерских проектах и дает возможность играть в Кубке России.

Но другой букмекер, BetBoom, предлагает 2Drots более выгодные финансовые условия, чем их нынешний спонсор – более 200 миллионов рублей в год.

Иван Карпов сообщал ранее, что «Енисей» предложил Кузнецову контракт на 1,5 года с окладом 500 тысяч рублей в месяц.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий