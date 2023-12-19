Осколков о предложении перейти в «Енисей»: «В медиафутболе миссия выполнена, теперь надо двигаться дальше»

Теги Первая лига Енисей Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Некит 2Drots Альберт Осколков Медиафутбол

Тренер 2Drots Альберт Осколков хочет поработать на более серьезном уровне.

«Я смотрю положительно на предложение перейти в «Енисей». Я это не скрываю. Мою позицию знает и Дмитрий Викторович [Кузнецов], и Женя с Никитой.

Я хочу поработать на серьезном уровне. Я не говорю, что Медиалига ни о чем. Но любого спросите, что сильнее ФНЛ или МФЛ? Ответ будет однозначный.

Я не устал от медиафутбола, но здесь миссия выполнена. Теперь надо двигаться дальше», – заявил помощник главного тренера 2Drots.

Дмитрий Кузнецов получил предложение возглавить «Енисей». Вместе с ним в красноярский клуб может перейти весь тренерский штаб 2Drots.

 

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