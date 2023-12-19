Осколков о предложении перейти в «Енисей»: «В медиафутболе миссия выполнена, теперь надо двигаться дальше»
Тренер 2Drots Альберт Осколков хочет поработать на более серьезном уровне.
«Я смотрю положительно на предложение перейти в «Енисей». Я это не скрываю. Мою позицию знает и Дмитрий Викторович [Кузнецов], и Женя с Никитой.
Я хочу поработать на серьезном уровне. Я не говорю, что Медиалига ни о чем. Но любого спросите, что сильнее ФНЛ или МФЛ? Ответ будет однозначный.
Я не устал от медиафутбола, но здесь миссия выполнена. Теперь надо двигаться дальше», – заявил помощник главного тренера 2Drots.
Дмитрий Кузнецов получил предложение возглавить «Енисей». Вместе с ним в красноярский клуб может перейти весь тренерский штаб 2Drots.