Вратарь «Крыльев» Фролов о Матче звезд КХЛ: «Буллит Гусева в 2015-м – это просто космос»
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о Матче звезд КХЛ.
– Обычно Матч звезд проходит в баскетболе, хоккее. В футболе такое редкость. Следишь за такими матчами?
– Да, в хоккее. Смотрел Матч звезд и в НХЛ, и в КХЛ. Был в живую на Матче звезд КХЛ.
– Какой любимый конкурс в таких матчах?
– Самый красивый буллит.
– Какой твой любимый? Может быть, Гусев в 2015 году?
– Это просто космос. В этом году повторили такой же кто-то из его команды. Было красиво.
– Как тебе больше нравится, когда техничный буллит или придумывают что-то интересное. Например, надевают костюм царя…
– И то и другое здорово и круто. Если бы я был в жюри, выбрал бы тот, который был забит, – рассказал голкипер «Крыльев Советов» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.