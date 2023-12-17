Вратарь «Крыльев» Фролов о Матче звезд КХЛ: «Буллит Гусева в 2015-м – это просто космос»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о Матче звезд КХЛ.

– Обычно Матч звезд проходит в баскетболе, хоккее. В футболе такое редкость. Следишь за такими матчами?

– Да, в хоккее. Смотрел Матч звезд и в , и в . Был в живую на Матче звезд КХЛ.

– Какой любимый конкурс в таких матчах?

– Самый красивый буллит.

– Какой твой любимый? Может быть, в 2015 году?

– Это просто космос. В этом году повторили такой же кто-то из его команды. Было красиво.

– Как тебе больше нравится, когда техничный буллит или придумывают что-то интересное. Например, надевают костюм царя…

– И то и другое здорово и круто. Если бы я был в жюри, выбрал бы тот, который был забит, – рассказал голкипер « » в беседе с корреспондентом .ru Ильей Ковалевым.