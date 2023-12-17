Аршавин о Матче звезд Кубка России: «Матч звезд КХЛ – более грандиозное событие. В хоккее это принято, все подточено под это»

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Андрей Аршавин сравнил Матч звезд КХЛ и Матч звезд Кубка России.

Бывший футболист сборной России ранее принял участие в Матче звезд КХЛ.

На Матче звезд Фонбет Кубка России Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб команды Пути РПЛ.

«Матч звезд КХЛ – это все-таки более грандиозное событие, и в хоккее это принято. Все абсолютно подточено под это. Зрители привыкли к этому событию. Мне очень понравилось: и что дали выйти, и что удалось забить, и что моя команда победила.

На Матче звезда Кубка все немного по-другому. Это лишь второй розыгрыш турнира. Плюс сам турнир проходит в формате 5x5. Я бы сказал, что это пробный формат, в футболе он не очень привычен», – сказал Аршавин.

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2 комментария
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Может быть проблема в том, что в матче звёзд должны участвовать звёзды?
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а как матч звезд делать для футболистов, там же тоже надо конкурсы, а наши только круг на скорость смогут, больше им придумывать нет смысла, мешки.
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