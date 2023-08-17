Вратарь «Крыльев» Фролов хотел бы сыграть в КХЛ: «Хоккей – отдушина для меня, возможность для роста и развития»

Вратарь футбольных «Крыльев Советов» хотел бы сыграть в Фонбет Чемпионате КХЛ .

– Сейчас играешь в хоккей?

– Буду еще чаще. У нас планируется совместная тренировка с хоккейной «Ладой». Посмотрим, что из этого получится. Думаю, будет интересно. Еще меня приглашают на мастер-классы к детям.

Несмотря на то, что я футболист, и опыта в хоккее не так много, это все равно очень полезно. И для меня, и для молодых ребят, которые делают первые шаги в спорте.

Недавно меня приглашали на вратарские сборы к детям. Я там был самым счастливым человеком: удалось выйти на лед, поговорить с ребятами, чему-то новому научиться.

Хоккей – отдушина для меня. И дополнительная возможность для роста и развития. Не только физического. Есть, например, некоторые моменты, которые ты не натренируешь в футболе.

– Один матч в КХЛ хотел бы сыграть?

– Конечно! Даже несколько тренировок с командой КХЛ – это очень круто, – сказал Евгений Фролов.