Пантера о восстановлении: «Можно набрать форму в Медиалиге – это выше, чем ПФЛ. Но после такой травмы нужно выходить из зоны комфорта»

Артем Нтумба высказался о том, где ему лучше набирать форму после травмы.

Ранее Пантера перенес операцию на крестообразные связки. Он получил травму, выйдя на замену в первом туре третьего сезона Winline Медиалиги.

«Хотел бы я в медиафутболе набрать форму? Я об этом думал. С Кузнецовым и Осколковым разговаривал об этом. Они думают, что это самый лучший вариант.

Потому что МФЛ – это выше, чем ПФЛ. Скорее, что-то среднее между ПФЛ и ФНЛ. Можно набрать форму, уверенность появится.

А так, мне кажется, что лучше сразу в бой. Потому что Медиалига – это для меня комфорт. Два президента, с которыми я знаком уже 7 лет, топовые тренеры. Но, наверное, после такой травмы надо выходить из зоны комфорта», – сказал экс-нападающий «Ростова» и «Велеса».