«От футбола тошнит». Нтумба о возможном возращении

Теги Ростов премьер-лига Россия Первая лига Велес 2Drots Артем Муамба Нтумба Winline Медиалига Медиафутбол

Артем Нтумба предпримет попытку вернуться в профессиональный футбол.

«Скажу честно, в профессиональный футбол возвращаться не хочется. Пока от футбола тошнит, если и хочется играть, то исключительно в кайф и для себя

Но голова понимает, что это не выход из ситуации. Нужно еще попробовать, хотя сил и желания нет. Но скорее всего постараюсь вернуться», – завил экс-нападающий «Ростова» и «Велеса».

Напомним, что весной Нтумба вышел в матче WInline Медиалиги в составе 2Drots, но получил разрыв крестообразной связки левого колена. После чего «Велес», в котором он находился в аренде заявил, что не разрешал участвовать в медиафутболе.

Позднее «Ростов» и Нтумба расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Операцию форварду оплатили президенты.

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1 комментарий

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s_kapa
От медиалиги тошнит (примерно любой юзер спортс)
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