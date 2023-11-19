«Наша мечта умерла. Чувствую вину». Тикнизян о невыходе Армении на Евро-2024 после его автогола

Наир Тикнизян обратился к болельщикам сборной Армении после потери шансов на Евро.

Вчера Армения дома сыграла вничью против (1:1) в рамках квалификации Евро-2024. На 5-й минуте команда Александра Петракова повела в счете, но в компенсированное к первому тайму время Уэльс сравнял благодаря автоголу .

После ничьей Армения лишилась шансов на выход из группы. Лидируют в группе D Турция (16 очков) и Хорватия (13 очков). Уэльс идет третьим, набрав 11 баллов. У Армении 8 очков.

«К большому сожалению, сегодня наша мечта умерла, и я чувствую свою вину. Каждый желал и мечтал о попадании на Евро. Не передать словами, как сейчас обидно. Но даже в такой трудный момент спасибо большое за вашу поддержку!» – написал защитник « ».

В последнем туре квалификации Армения сыграет в гостях с Хорватией.

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