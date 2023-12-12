«Амкал» покинут еще от одного до трех игроков. Гатагов подготовит список руководству

Теги Сослан Гатагов Анатолий Катрич «Пича» Максим Пичугин 1998 Амкал Winline Медиалига Карат Медиафутбол

Сослан Гатагов рассказал о трансферных планах «Амкала».

– У нас есть еще активности до 25 декабря, большие решения примем после них. Чисто Кубок – большой турнир, большие матчи. В ключевой игре каждый проявил себя по-разному.

– Сколько человек еще покинут команду?

– От одного до трех.

– Всем уже понятно, что есть вопросы по Карату и Катричу…

– Будем коллегиально садиться, послушаю и руководство, и тренерский состав. Посмотрим игры. Надо понимать, что у нас высокие цели, а от меня большие ожидания. Мы пришли в большой бренд, где надо соответствовать. Даже внутри команды возможны серьезные изменения по ключевым футболистам.

Они должны понимать, что так дальше не может продолжаться. Мы должны включаться и завозить в больших играх. Мы здесь для того, чтобы навести порядок, встряхнуть всех, чтобы к турниру в Казахстане у нас уже была конкретика, кто выходит с первых минут.

Мы покажем руководству список игроков, на кого мы рассчитываем, на кого нет. Конкретизируем, аргументируем. Думаю, Герман на турнире все сам увидел – кто из игроков в каком состоянии.

– Усиление тоже еще возможно?

– Скорее всего. Возможно, [будем искать] нападающего. По Пиче вопросов нет, а вот на другом фланге… Надо, чтобы был баланс. Так что ждите, еще пошумим, – сказал главный тренер «Амкала».

Команду в это межсезонье уже покинули Алексей Гамидов, Салим, Кент и Антон Гооге.

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