Герман Эль Класико о том, покинет ли кто-то «Амкал» после BetBoom Чисто Кубок: «У кого-то после турнира заканчивается контракт. С кем-то можем не продлить»

Герман Эль Класико не знает, покинет ли кто-то «Амкал» после BetBoom Чисто Кубок.

– После этого турнира кто-то покинет «Амкал»?

– Не знаю. Будем анализировать. Чисто теоретически такое может быть. У кого-то после последней игры заканчивается контракт. С кем-то можем не продлить.

Будем разговаривать с тренерским штабом, узнавать их мнение. Буду свое озвучивать. Возможно, с капитанами, возможно, с конкретными игроками будем думать, что делать дальше.

– Будут ли новые игроки?

– Нужно получить вердикт по просмотровым. Потому что сложно в порыве игры что-то сказать. Нужно сесть и нормально посмотреть.

– Вы заняли 3-е место. Как тебе такой результат?

– Очевидно, что мы задолжали нашим болельщикам много всего. Они ждали от нас исключительно первое место. В этот раз мы их подвели.

Это, к сожалению, футбол. Не получится отмотать время назад, хотя очень хотелось бы. Нет оправданий. Проиграли – виноваты безусловно. Будем готовиться лучше, – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.