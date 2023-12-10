Герман Эль Класико об игре «Амкала» на BetBoom Чисто Кубок: «Мы в процессе построения команды. Выводы нужно будет делать на турнире в Казахстане»
Герман Эль Класико высказался об игре «Амкала» на BetBoom Чисто Кубок.
– Это первый большой турнир для «Амкала» с новым тренерским штабом и игроками…
– Турнир с большим давлением, точно да. Сложно его назвать полноценным турниром. Один матч получается 45 минут. С учетом всех задержек. По факту мы сыграли два тайма. Один большой матч.
В первой игре сами себе привезли. Будем анализировать, работать.
– Как оцениваешь команду? Сослан Маратович что-то говорил?
– Пока еще рано. Нужно смотреть на дистанции. Мы формируемся. У нас несколько игроков на просмотре. Приехал Вася помогать. Если ему не нужно тренироваться, чтобы найти связь со всеми. То есть другие просмотровые, которым еще нужно сыграться.
Мы в процессе построения команды. В процессе освоения новой философии от тренерского штаба. Какие-то выводы нужно будет делать в Казахстане. Там уже будет полноценный футбол для нас, – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.