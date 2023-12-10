Герман Эль Класико об игре «Амкала» на BetBoom Чисто Кубок: «Мы в процессе построения команды. Выводы нужно будет делать на турнире в Казахстане»

Теги Sports.ru Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Чисто Кубок Медиафутбол

Герман Эль Класико высказался об игре «Амкала» на BetBoom Чисто Кубок.

– Это первый большой турнир для «Амкала» с новым тренерским штабом и игроками…

– Турнир с большим давлением, точно да. Сложно его назвать полноценным турниром. Один матч получается 45 минут. С учетом всех задержек. По факту мы сыграли два тайма. Один большой матч.

В первой игре сами себе привезли. Будем анализировать, работать.

– Как оцениваешь команду? Сослан Маратович что-то говорил?

– Пока еще рано. Нужно смотреть на дистанции. Мы формируемся. У нас несколько игроков на просмотре. Приехал Вася помогать. Если ему не нужно тренироваться, чтобы найти связь со всеми. То есть другие просмотровые, которым еще нужно сыграться.

Мы в процессе построения команды. В процессе освоения новой философии от тренерского штаба. Какие-то выводы нужно будет делать в Казахстане. Там уже будет полноценный футбол для нас, – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий