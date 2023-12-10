«Амкал» открыл счет в матче за бронзу Чисто Кубка против «Чисто Питер»

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«Амкал» и «Чисто Питер» играют в матче за 3-е в BetBoom Чисто Кубке.

BetBoom Чисто Кубок, матч за 3-е место

10 декабря, воскресенье

«Амкал» – «Чисто Питер» – 1:0

«Амкал» (основной состав): Муха, Дую, Дубиньо, Делима, Имай, Кузя, Оленченко, Пича, Прокоп, Старостин, Шурыга.

«Чисто Питер» (основной состав): Киза, Соло, Смира, Леба, Дровосек, Батов, Тимощук, Посох, Ящ, Цвет, Медведев.

Гол: Катрич

Матч проходит в Санкт-Петербурге, на «Газпром-Арене».

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