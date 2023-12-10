«Амкал» открыл счет в матче за бронзу Чисто Кубка против «Чисто Питер»
«Амкал» и «Чисто Питер» играют в матче за 3-е в BetBoom Чисто Кубке.
BetBoom Чисто Кубок, матч за 3-е место
10 декабря, воскресенье
«Амкал» – «Чисто Питер» – 1:0
«Амкал» (основной состав): Муха, Дую, Дубиньо, Делима, Имай, Кузя, Оленченко, Пича, Прокоп, Старостин, Шурыга.
«Чисто Питер» (основной состав): Киза, Соло, Смира, Леба, Дровосек, Батов, Тимощук, Посох, Ящ, Цвет, Медведев.
Гол: Катрич
Матч проходит в Санкт-Петербурге, на «Газпром-Арене».