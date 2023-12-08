«Если мы будем играть с «Амкалом», я не смогу поставить 5 человек с просмотра». Звездин о «Чисто Кубке»

Теги Амкал Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 Чисто Питер Игорь Звездин Медиафутбол

Игорь Звездин высказался об участии в «Чисто Кубке».

«К большому сожалению, этот турнир будет тяжело провести в просмотровом варианте. Принципиальные вывески. Эксперименты, конечно, будут, но есть футболисты, которых я бы посмотрел и вряд ли получится на этом турнире.

Если мы будем играть с «Амкалом», я не смогу поставить 5 человек с просмотра. Несмотря на то, что мы готовимся на так, как надо, мы ставим цели», – заявил главный тренер «БроукБойз».

«Чисто Кубок» – однодневный медиафутбольный турнир, в котором примут участие 4 клуба: «Амкал», «Броуки», «Чисто Питер», ФК «10». В турнир войдут два полуфинала, финал и матч за 3-е место. Тайм – 25 минут грязного времени.

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