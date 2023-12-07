Гуди не сыграет за «Чисто Питер» на «Газпром Арене». Форвард присоединился к «Броукам»

Теги Амкал Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 «Goody» Дмитрий Гусаков Чисто Питер Медиафутбол

Гуди сыграет за «БроукБойз» на турнире «Чисто Кубок» 10 декабря.

«Приехал я, значит, в «Чисто Питер», а мне говорят: «Привет, пошел на ###!»

Был приятно удивлен. Спасибо, «Броуки», что дали мне шанс! Я готов биться за эту команду! Я не подведу!» – рассказал Гуди.

Нападающий должен был играть за «Чисто Питер» в эти выходные, он сам рассказал об этом на прошлой неделе.

Ожидается, что «Чисто Питер» разъяснит ситуацию с Гуди в субботу. 

Состав участников «Чисто Кубка»: «Чисто Питер», «Амкал», «БроукБойз», ФК «10».

Все матчи турнира пройдут в один день на «Газпром Арене», формат – два тайма по 25 минут грязного времени.

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