Гуди не сыграет за «Чисто Питер» на «Газпром Арене». Форвард присоединился к «Броукам»

Гуди сыграет за «БроукБойз» на турнире «Чисто Кубок» 10 декабря.

«Приехал я, значит, в «Чисто Питер», а мне говорят: «Привет, пошел на ###!»

Был приятно удивлен. Спасибо, « », что дали мне шанс! Я готов биться за эту команду! Я не подведу!» – рассказал Гуди.

Нападающий должен был играть за « » в эти выходные, он сам рассказал об этом на прошлой неделе.

Ожидается, что «Чисто Питер» разъяснит ситуацию с Гуди в субботу.

Состав участников «Чисто Кубка»: «Чисто Питер», « », «БроукБойз», ФК «10».

Все матчи турнира пройдут в один день на «Газпром Арене», формат – два тайма по 25 минут грязного времени.