Гуди не сыграет за «Чисто Питер» на «Газпром Арене». Форвард присоединился к «Броукам»
Гуди сыграет за «БроукБойз» на турнире «Чисто Кубок» 10 декабря.
«Приехал я, значит, в «Чисто Питер», а мне говорят: «Привет, пошел на ###!»
Был приятно удивлен. Спасибо, «Броуки», что дали мне шанс! Я готов биться за эту команду! Я не подведу!» – рассказал Гуди.
Нападающий должен был играть за «Чисто Питер» в эти выходные, он сам рассказал об этом на прошлой неделе.
Ожидается, что «Чисто Питер» разъяснит ситуацию с Гуди в субботу.
Состав участников «Чисто Кубка»: «Чисто Питер», «Амкал», «БроукБойз», ФК «10».
Все матчи турнира пройдут в один день на «Газпром Арене», формат – два тайма по 25 минут грязного времени.