Гуди настаивает, что Радимов звал его в «Чисто Питер»: «Клянусь, так и было». В клубе это отрицают
Гуди поклялся, что его действительно приглашали в «Чисто Питер».
На прошлой неделе нападающий рассказал, что Владислав Радимов позвал его в свою команду для участия в BetBoom Чисто Кубке.
Однако через несколько дней появилась информация, что Гуди не сыграет за «ЧП» и присоединится к другому участнику турнира «БроукБойз».
Сегодня на конференции перед стартом Чисто Кубка у Гуди состоялся разговор с руководителем «Чисто Питер» Ильей Балакиревым.
Гуди: «Я воспитанник «Зенита», я до 18 лет играл в «Зените». Везде говорю, что люблю «Зенит» и что это моя родная команда. Звоню Радимову, говорю, мол, Владислав, можно ли к вам попасть в команду? Очень хочу, готов работать. Он ответил: «Брат, не вопрос, конечно, приезжай, все сделаем». Клянусь, так и было».
Илья Балакирев: «Это твоя версия. Радимов другое говорит: «Вообще не знаю, что это такое, никто мне не звонил, ни с кем не разговаривал». Вообще, в Махачкале ты говорил, что он тебе звонил. Было такое?»
Гуди: «Это единственное, где я был неточен».