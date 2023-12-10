«С «Амкалом» стоит ждать бой. Игра принципиальная в любом случае». Райзен об итогах жеребьевки «Чисто Кубка»

Теги Газпром Арена (Крестовский) Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Чисто Кубок Медиафутбол

Райзен поделился ожиданиями от матча с «Амкалом» на «Чисто Кубке» в Питере.

«Нормальная жеребьевка. Какая разница, с кем играть. Четыре команды всего. Смешно было бы выбирать соперника себе.

С «Амкалом» стоит ждать бой. Игра принципиальная в любом случае.

Эмоциональные силы до боя с Сибсканой потратить не боюсь. Чтобы их израсходовать, нужно третью мировую запустить», – рассказал президент «Броуков».

Напомним, «Амкал» и «Броуки» сыграют между собой во втором полуфинале турнира «Чисто Кубок».

Матч пройдет 10 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча – в 15:30 (мск).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий