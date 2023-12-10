«С «Амкалом» стоит ждать бой. Игра принципиальная в любом случае». Райзен об итогах жеребьевки «Чисто Кубка»
Райзен поделился ожиданиями от матча с «Амкалом» на «Чисто Кубке» в Питере.
«Нормальная жеребьевка. Какая разница, с кем играть. Четыре команды всего. Смешно было бы выбирать соперника себе.
С «Амкалом» стоит ждать бой. Игра принципиальная в любом случае.
Эмоциональные силы до боя с Сибсканой потратить не боюсь. Чтобы их израсходовать, нужно третью мировую запустить», – рассказал президент «Броуков».
Напомним, «Амкал» и «Броуки» сыграют между собой во втором полуфинале турнира «Чисто Кубок».
Матч пройдет 10 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча – в 15:30 (мск).