«С «Амкалом» стоит ждать бой. Игра принципиальная в любом случае». Райзен об итогах жеребьевки «Чисто Кубка»

Райзен поделился ожиданиями от матча с «Амкалом» на «Чисто Кубке» в Питере.

«Нормальная жеребьевка. Какая разница, с кем играть. Четыре команды всего. Смешно было бы выбирать соперника себе.

С « » стоит ждать бой. Игра принципиальная в любом случае.

Эмоциональные силы до боя с потратить не боюсь. Чтобы их израсходовать, нужно третью мировую запустить», – рассказал президент «Броуков».

Напомним, «Амкал» и « » сыграют между собой во втором полуфинале турнира «Чисто Кубок».

Матч пройдет 10 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча – в 15:30 (мск).