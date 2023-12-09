«Мы все видели, как лучший тренер и игроки покорили сердца фанатов результатом 0:4». Некит 2Drots – Егорову

Некит 2Drots отреагировал на слова Дмитрия Егорова.

«О, дорогой Димка, наш любимый пропагандист! Во-первых, конечно, у вас там с коллегой совсем необычное хобби – считать чужие деньги. Ведь кто, как не вы, знает лучше, сколько у кого на счету? 😁

Во-вторых, ты, конечно, случайно забыл про наши премиальные за победу. Ты ведь не хотел путать свою аудиторию, ты ведь честный парень. Посиди, посчитай, у тебя хорошо с математикой, вроде, с ними выходит больше, чем даже сейчас у вашего тренера. Но ладно, ты ведь не специально агитируешь аудиторию.

И в-третьих, мы все видели, как лучший тренер и игроки покорили сердца фанатов результатом 0:4. Неужели кому-то приходит в голову, что премия была предвзятой? Наверное все эти люди в отличие от вас, не понимают в футболе», – заявил президент 2Drots.

Ранее Егоров рассказал, что главный тренер «БроукБойз» Игорь Звездин зарабатывает больше, чем Дмитрий Кузнецов.

Давыдов, Мазур и Бельга – самые высокооплачиваемые игроки «Броуков». Клуб раскрыл зарплаты игроков и персонала