«Психологический момент меня съел». Защитник сборной Медиалиги Дасаев о матче со сборной ФНЛ

Николай Дасаев высказался матче за сборную Winline Медиалиги.

«Психологический момент меня съел». Николай Дасаев о матче за сборную Медиалиги.

«Я считаю, что результат закономерен. У нас не такая подготовка [как у сборной ФНЛ]. Я пытался дать максимум: где-то зарежимить, где-то правильно подойти. Но психологический момент меня съел. Как будто я не у себя дома. Не так, как в « ».

Пытался как-то коммуницировать. Мы только познакомились, а тут уже жесточайшая проверка. Тяжело выходить, когда у людей уже даже потерялась надежда. Если умирает надежда, нет смысла что-то делать.

Для себя что-то новое узнал, попробовал – это главное», – заявил защитник сборной и «Эгриси» в новом выпуске клубного реалити.