«Хочется дойти до команд Первой лиги или РПЛ». Кудряшов об амбициях 2Drots в Кубке России

Федор Кудряшов хочет дойти до команд РПЛ с 2Drots в Кубке России.

«Очень хочется, чтобы в Кубке России наш путь дошел до команд Первой лиги или российской Премьер-лиги», – сказал защитник 2Drots и бывший игрок сборной России.

В первом раунде FONBET Кубка России «самураи» обыграли владимирское «Торпедо» (1:0).

В следующем туре 2Drots сыграют с «Космосом» из Долгопрудного. Матч пройдет 20 августа.   

Экс-игрок «Спартака», «Ростова», «Рубина» и сборной России Федор Кудряшов недавно перешел в 2Drots из WINLINE МФЛ. Ранее он играл в Медиалиге за Rocket Team.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ролик 2Drots
