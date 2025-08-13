«Хочется дойти до команд Первой лиги или РПЛ». Кудряшов об амбициях 2Drots в Кубке России
Федор Кудряшов хочет дойти до команд РПЛ с 2Drots в Кубке России.
«Очень хочется, чтобы в Кубке России наш путь дошел до команд Первой лиги или российской Премьер-лиги», – сказал защитник 2Drots и бывший игрок сборной России.
В первом раунде FONBET Кубка России «самураи» обыграли владимирское «Торпедо» (1:0).
В следующем туре 2Drots сыграют с «Космосом» из Долгопрудного. Матч пройдет 20 августа.
Экс-игрок «Спартака», «Ростова», «Рубина» и сборной России Федор Кудряшов недавно перешел в 2Drots из WINLINE МФЛ. Ранее он играл в Медиалиге за Rocket Team.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ролик 2Drots
