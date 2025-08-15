0

«Формат немножечко слизан с Кубка России». Генич о Кубке Медиалиги-2025

Константин Генич не хотел играть против «Народной Команды» в WINLINE Кубке Лиги.

«Матч ТВ» сыграет «Народной Команды» в первом раунде Дивизиона претендентов

«Формат, понятно, немножечко слизан с Кубка России, где пути РПЛ и регионов. Учитывая наши результаты и статус, к сожалению, мы предлагаем путь регионов. Разумеется, у нас путь сложнее. У нас все может ограничиться двумя матчами.

По жребию не хочется плакать или посыпать голову пеплом. Но это худший жребий, который мог быть. Из восьми главное было – только не «Народная». Мы с ними только сыграли товарищескую игру (1:1). Они мне очень понравились. Хорошая, мобильная команда. Кутепов-Чежия в центре обороны, Сек, Пискунов, хорошая атака. Блин, обидно за них, что они на первом этапе сойдут», – сказал комментатор «Матч ТВ» и фронтмен медийной команды телеканала в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Турнир стартует 29 сентября.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoFONBET Кубок России
logoWinline Кубок Медиалиги
logoНародная Команда
logoКонстантин Генич
logoФК Матч ТВ
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА Басты сыграет с «Добрым Вечером», «Эгриси» – с Unwonted Boys. Жеребьевка Дивизиона претендентов Кубка Медилиги-2025
сегодня, 16:26
Таблица трансферов медиафутбола. Стиль в «Банке», Алан Гатагов – в «Броуках»
9 августа, 12:00
Нагучев об отстранении игроков из владимирского «Торпедо»: «Жду, когда кого-то выгонят просто за то, что он играет за «Торпедо» Владимир»
157 августа, 19:33
Наталья – девушка экс-футболиста «Динамо» и «Амкала» Анатолия Катрича. Называет себя его хозяйкой!
5230 июля, 18:00
Кучер о камбэке «Народной Команды»: «Мы вернулись не под Кубок Лиги. Мы должны показать, что можем работать и без турниров»
27 июля, 08:53
Главные новости
«БроукБойз» в одной группе с 2Drots, «Амкал» – с «Альфа-Банкой». Жеребьевка Элитного дивизиона Кубка Медилиги-2025
сегодня, 16:37
СКА Басты сыграет с «Добрым Вечером», «Эгриси» – с Unwonted Boys. Жеребьевка Дивизиона претендентов Кубка Медилиги-2025
сегодня, 16:26
Нападающий Васиченко перешел в FC ViBE
сегодня, 15:00
Защитник Fight Nights Матвийчук перешел в «Альтерон». Игроком интересовались «Амкал» и 2Drots
сегодня, 10:12
«Это историческое событие». Карпин о предстоящей игре Смолова за «Броуков» в Кубке России
13сегодня, 08:55
«Это по-коммунистически». Карпин заявил, что не приводил доводов РФС для совмещения работы с «Динамо»
56вчера, 19:37
Мозгов не сыграет за «Амкал» в Кубке. Медиаклуб приглашал баскетболиста, чтобы он стал самым высоким игроком в истории турнира
29вчера, 18:03
Смолов о лучшем молодом игроке России: «По совокупности проведенного времени и достижений на сегодня – Тюкавин»
34вчера, 17:43
«Буду рад, если Смолов присоединится к «Локо». Карпукас о новичке «Броуков»
6вчера, 15:43
Экс-игрок «Барсы Б» и 2Drots Натхо перешел в FC Vibe
вчера, 15:06
Ко всем новостям
Последние новости
«В одном из десяти матчей «Броуки» могут и «Зенит» переехать». Смолов о мечте Райзена дойти до клубов РПЛ в Кубке России
3сегодня, 13:22
«Надо сейчас дожить до 21-го августа, а потом и обсудим». Смолов о возможном переходе в «БроукБойз» из Медиалиги
2сегодня, 11:23
«Хочется дойти до команд Первой лиги или РПЛ». Кудряшов об амбициях 2Drots в Кубке России
13 августа, 18:55
Смолов приступил к тренировкам с «БроукБойз». Экс-игрок «Краснодара» выступит за медиакоманду в Кубке России
513 августа, 15:07Фото
«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион
311 августа, 11:03
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
17 августа, 09:55
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
26 августа, 20:44