«Формат немножечко слизан с Кубка России». Генич о Кубке Медиалиги-2025

Константин Генич не хотел играть против «Народной Команды» в WINLINE Кубке Лиги.

«Матч ТВ» сыграет «Народной Команды » в первом раунде Дивизиона претендентов .

«Формат, понятно, немножечко слизан с Кубка России, где пути РПЛ и регионов. Учитывая наши результаты и статус, к сожалению, мы предлагаем путь регионов. Разумеется, у нас путь сложнее. У нас все может ограничиться двумя матчами.

По жребию не хочется плакать или посыпать голову пеплом. Но это худший жребий, который мог быть. Из восьми главное было – только не «Народная». Мы с ними только сыграли товарищескую игру (1:1). Они мне очень понравились. Хорошая, мобильная команда. Кутепов-Чежия в центре обороны, Сек, Пискунов, хорошая атака. Блин, обидно за них, что они на первом этапе сойдут», – сказал комментатор «Матч ТВ » и фронтмен медийной команды телеканала в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Турнир стартует 29 сентября.