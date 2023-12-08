«Мы посыпались, когда у нас начались замены». Тренеры сборной Медиалиги о выборе состава на матч со сборной ФНЛ

Теги Первая лига Александр Будаков Алан Гатагов Winline Медиалига Сборная Медиалиги Игорь Звездин Медиафутбол

Тренеры сборной Winline Медиалиги объяснили выбор состава на матч со сборной ФНЛ.

Алан Гатагов: «Зириков, Жекич, Давыд – я в первый день попросил, чтобы линия обороны и вратарь были из одного клуба. Так, как это было в сборной [России], помните, когда там были Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий. Взаимопонимание – это очень важно. Мы посыпались, когда у нас начались замены».

Александра Будаков: «Тут и крайний защитник, и опорник. Из первой шестерки только один не из «Броуков» – Харлам».

Игорь Звездин: «4-3-3, на надо было на чем-то остановиться. Мы выбрали знакомую форму. Понятно, что много футболистов «Броуков». Борьба шла за первые 20 минут, которые определили бы дух игры на весь оставшийся отрезок. Если ты даешь сопернику почувствовать превосходство, оттуда тяжело выплыть, если у тебя нет какого-то дикого ресурса. Форма позволяет задавать вектор сопернику и делать атаки предсказуемыми».

1 декабря сборная WInline Медиалиги играла товарищеский матч против сборной ФНЛ (0:4).

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