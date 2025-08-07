Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
Александр Мостовой рассказал об отношении к хоккейной Медиалиге.
– Вы играли в хоккейной Медиалиге. Будет ли у этого турнира новый сезон?
– Не знаю, пока тишина.
– Вообще это интересный проект?
– Да, но интересен он тогда, когда играют по нормальным правилам.
Как вот в футболе: пять лет назад кричали, что в Медиалиге играют любители, артисты. А когда я туда окунулся и увидел, что там происходит, то сказал: «Ребята, какие тут любители?» Там играют не любители, а те, кто не пробились в профессиональном футболе.
А так можно это делать, почему бы и нет? – сказал бывший футболист сборной России.
Прикольно, развеселили 1/256 финала
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнира
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости