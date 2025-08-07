Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»

Александр Мостовой рассказал об отношении к хоккейной Медиалиге.

– Вы играли в хоккейной Медиалиге. Будет ли у этого турнира новый сезон?

– Не знаю, пока тишина.

– Вообще это интересный проект?

– Да, но интересен он тогда, когда играют по нормальным правилам.

Как вот в футболе: пять лет назад кричали, что в Медиалиге играют любители, артисты. А когда я туда окунулся и увидел, что там происходит, то сказал: «Ребята, какие тут любители?» Там играют не любители, а те, кто не пробились в профессиональном футболе.

А так можно это делать, почему бы и нет? – сказал бывший футболист сборной России.