  • «В одном из десяти матчей «Броуки» могут и «Зенит» переехать». Смолов о мечте Райзена дойти до клубов РПЛ в Кубке России
«В одном из десяти матчей «Броуки» могут и «Зенит» переехать». Смолов о мечте Райзена дойти до клубов РПЛ в Кубке России

Федор Смолов сказал, что «Броуки» могут обыграть «Зенит» в одном из 10-ти матчей.

Райзен: «Моя жесткая мечта – дойти до клуба РПЛ в соревновательном матче и бахнуть их».

Смолов: «Сегодня, я думаю, что это нереально».

Райзен: «Ты хочешь сказать, что мы не переедем «Спартак» Станковича, который проиграл «Динамо» Махачкале? Даже их дубль?»

Смолов: «В одном из десяти матчей, возможно. В одном из десяти матчей «Броуки» могут и «Зенит» переехать».

Во втором раунде «БроукБойз» сыграют с курским «Авангардом», выступающим во Второй лиге А.

Федор Смолов сыграет за «БроукБойз» из Медиалиги в Фонбет Кубке России. Игра пройдет 21 августа в Орле. Начало матча – 17:00 (мск).

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Броуков» 
