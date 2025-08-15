«В одном из десяти матчей «Броуки» могут и «Зенит» переехать». Смолов о мечте Райзена дойти до клубов РПЛ в Кубке России

Федор Смолов сказал, что «Броуки» могут обыграть «Зенит» в одном из 10-ти матчей.

Райзен : «Моя жесткая мечта – дойти до клуба РПЛ в соревновательном матче и бахнуть их».

Смолов : «Сегодня, я думаю, что это нереально».

Райзен : «Ты хочешь сказать, что мы не переедем «Спартак » Станковича, который проиграл «Динамо» Махачкале? Даже их дубль?»

Смолов : «В одном из десяти матчей, возможно. В одном из десяти матчей «Броуки » могут и «Зенит » переехать».

Во втором раунде «БроукБойз» сыграют с курским «Авангардом», выступающим во Второй лиге А.

Федор Смолов сыграет за «БроукБойз» из Медиалиги в Фонбет Кубке России. Игра пройдет 21 августа в Орле. Начало матча – 17:00 (мск).