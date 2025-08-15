0

Защитник Fight Nights Матвийчук перешел в «Альтерон». Игроком интересовались «Амкал» и 2Drots

Семен Матвийчук покинул Fight Nights.

Об этом объявил Дмитрий Шишков.

«Это очень чувствительная потеря для меня. Мы отпускаем моего самого любимого центрального защитника во всем медийном футболе! Сэм был костяком нашей обороны, человеком, через которого строилась уверенность всей команды.

Интерес к Семену проявляли и «Амкал», и 2Drots. Это понятно – когда ты настолько хорош, на тебя обращают внимание все. Но у него в медийном футболе всегда было только две команды – Fight Nights и «Альтерон» – клуб, в структуре которого он находился задолго до появления в медиапространстве.

Между нами с Сэмом была личная договоренность: если «Альтерон» зайдет в Медиалигу – я его отпущу. Без компенсаций. Без условий. Потому что есть слово. Потому что мы – не просто про футбол. Мы про уважение, принципы и честность. И я сдержал свое слово, чего бы мне это ни стоило», – написал спортивный директор FN.

Семен Матвийчук выступал за  Fight Nights с 5-го сезона WINLINE МФЛ.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шишкова
logoАльтерон
трансферы
logoWinline Медиалига
Дмитрий Шишков
«Сэм» Семен Матвийчук
logoFight Nights
