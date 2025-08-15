Нападающий Васиченко перешел в FC ViBE

Ренат Васиченко – игрок FC ViBE.

Об этом сообщили соцсети клуба.

В WINLINE Медиалиге Васиченко выступал за «Сахалинец» и СКА.

Последним клубом для 26-летнего форварда стал Lit Energy . Он перешел в команду Михаила Литвина по ходу Кубка Медиалиги-2024 и покинул коллектив после МФЛ-6.

Всего в матчах Медиалиги Васиченко провел 33 матча, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

