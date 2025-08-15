Нападающий Васиченко перешел в FC ViBE
Ренат Васиченко – игрок FC ViBE.
Об этом сообщили соцсети клуба.
В WINLINE Медиалиге Васиченко выступал за «Сахалинец» и СКА.
Последним клубом для 26-летнего форварда стал Lit Energy. Он перешел в команду Михаила Литвина по ходу Кубка Медиалиги-2024 и покинул коллектив после МФЛ-6.
Всего в матчах Медиалиги Васиченко провел 33 матча, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал FC ViBE
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости