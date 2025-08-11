3

«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион

Вратарь «Амкала» Виталий Ушаков против wild card в РПЛ.

«Давайте будем приземленными: если клуб МФЛ захочет попасть в РПЛ, то ему нужно пройти путь от Второй лиги по спортивному принципу.

Я против wild card для нас в РПЛ. Это немножко не то. Я сам заканчивал футбольную школу, был в тульском «Арсенале».

Я знаю, как тяжело пробиться в РПЛ. Wild card был бы нечестным», – отметил голкипер.

«Амкал» прошел «Квант» в Кубке России – с блогерами и артистами! Вилсаком тоже мог выйти – в кепочке как у Яшина

«Можно без таких падений? Я же умру!» Как Вилсаком, стримеры и артисты победили в Кубке России

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Metaratings
