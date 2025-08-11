«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион
Вратарь «Амкала» Виталий Ушаков против wild card в РПЛ.
«Давайте будем приземленными: если клуб МФЛ захочет попасть в РПЛ, то ему нужно пройти путь от Второй лиги по спортивному принципу.
Я против wild card для нас в РПЛ. Это немножко не то. Я сам заканчивал футбольную школу, был в тульском «Арсенале».
Я знаю, как тяжело пробиться в РПЛ. Wild card был бы нечестным», – отметил голкипер.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Metaratings
