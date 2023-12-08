«Я считаю, что это MVP матча». Будаков о Гуди в матче со сборной ФНЛ

Александр Будаков назвал Гуди MVP в матче со сборной ФНЛ.

Александр Будаков: «Я считаю, что это MVP матча».

: «Гуди грамотно выполнил установку. Когда у тебя не совсем высокий уровень, это можно компенсировать желанием и внимательным выполнением банальных вещей, которые просит тренер. Это сильно помогло Гуди. Он понял, что от него нужно: поставить, отдать, пойти – все».

: «Мы играли против «Козлов» «Броуками», Гуди – не пустой футболист. У него есть габариты, он не медленный, он чувствует ритм игры, он способен быстро ставить, принимать. За такой период вне футбола – огрехов немало. Я бы отметил мотивацию, несколько раз общались – у человека был дичайший настрой что-то продемонстрировать».

1 декабря сборная играла товарищеский матч против сборной ФНЛ (0:4).

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