«Я считаю, что это MVP матча». Будаков о Гуди в матче со сборной ФНЛ
Александр Будаков назвал Гуди MVP в матче со сборной ФНЛ.
Александр Будаков: «Я считаю, что это MVP матча».
Василий Маврин: «Гуди грамотно выполнил установку. Когда у тебя не совсем высокий уровень, это можно компенсировать желанием и внимательным выполнением банальных вещей, которые просит тренер. Это сильно помогло Гуди. Он понял, что от него нужно: поставить, отдать, пойти – все».
Игорь Звездин: «Мы играли против «Козлов» «Броуками», Гуди – не пустой футболист. У него есть габариты, он не медленный, он чувствует ритм игры, он способен быстро ставить, принимать. За такой период вне футбола – огрехов немало. Я бы отметил мотивацию, несколько раз общались – у человека был дичайший настрой что-то продемонстрировать».
1 декабря сборная WInline Медиалиги играла товарищеский матч против сборной ФНЛ (0:4).
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