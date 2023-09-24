Крап о «Народной»: «Тяжело, когда в 2D не выходишь, а все от тебя ждут. Перегораешь, расстраиваешься. Тут я просто играю в кайф»

Теги травмы «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига GOATS Даниил Крапивников Народная Команда Медиафутбол

Крап высказался о результативности в «Народной Команде».

В матче 4-го тура Winline Медиалиги с GOATS (4:3) Крап забил и отдал голевую передачу.

– Как так получается, у тебя уже 3 результативных действия в сезоне МФЛ-4?

– Когда есть время показать себя, я всегда это делаю. Тяжело, когда в 2Drots ты не играешь, а все от тебя ждут. Перегораешь, когда пас не туда отдал, расстраиваешься. Тут ты просто играешь в кайф.

– Из 2Drots тебя кто-нибудь поддерживает?

– Да, конечно, пацаны пишут. Мы на съемках каждый день видимся. Когда я что-то делаю в матче, мне сразу пишет и Слон, и все ребята, поэтому мы с ними как одна семья.

– Если у тебя все сейчас хорошо в «Народной», не думал ли ты о том, чтобы продлить аренду?

– Не знаю, я обещал ребятам вернуться.

– После этого сезона?

– Да, после этого сезона.

– Что у тебя с галиком? До сих пор серьезно болит?

– Там прям косточки не видно. Очень больно, но я не могу подводить свою аудиторию и команду. Зачем я сюда приходил? Чтобы лечиться? Просто я обезбол колю и все.

– Не боишься, что потом может аукнуться?

– Ну, я стараюсь резкие движения не делать, не бить по воротам. Я просто в подыгрыше, больше на команду, поэтому я думаю, что я не сломаю этот голеностоп. Но если что-то резкое начну делать, тогда будет тяжело, тогда он может просто хрустнуть и все.

Потом надолго я выпаду. Но я думаю, до плей-офф залутаю ранку и выйду уже на свежих, – сказал полузащитник «Народной Команды».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий