Крап о «Народной»: «Тяжело, когда в 2D не выходишь, а все от тебя ждут. Перегораешь, расстраиваешься. Тут я просто играю в кайф»

Крап высказался о результативности в «Народной Команде».

В матче 4-го тура с (4:3) забил и отдал голевую передачу.

– Как так получается, у тебя уже 3 результативных действия в сезоне МФЛ-4?

– Когда есть время показать себя, я всегда это делаю. Тяжело, когда в 2Drots ты не играешь, а все от тебя ждут. Перегораешь, когда пас не туда отдал, расстраиваешься. Тут ты просто играешь в кайф.

– Из 2Drots тебя кто-нибудь поддерживает?

– Да, конечно, пацаны пишут. Мы на съемках каждый день видимся. Когда я что-то делаю в матче, мне сразу пишет и Слон, и все ребята, поэтому мы с ними как одна семья.

– Если у тебя все сейчас хорошо в «Народной», не думал ли ты о том, чтобы продлить аренду?

– Не знаю, я обещал ребятам вернуться.

– После этого сезона?

– Да, после этого сезона.

– Что у тебя с галиком? До сих пор серьезно болит?

– Там прям косточки не видно. Очень больно, но я не могу подводить свою аудиторию и команду. Зачем я сюда приходил? Чтобы лечиться? Просто я обезбол колю и все.

– Не боишься, что потом может аукнуться?

– Ну, я стараюсь резкие движения не делать, не бить по воротам. Я просто в подыгрыше, больше на команду, поэтому я думаю, что я не сломаю этот голеностоп. Но если что-то резкое начну делать, тогда будет тяжело, тогда он может просто хрустнуть и все.

Потом надолго я выпаду. Но я думаю, до плей-офф залутаю ранку и выйду уже на свежих, – сказал полузащитник « ».