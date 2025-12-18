Азамат Мусагалиев: «Называть «Десятку» денежным мешком – это бред. Мы тратим не больше «Амкала» и 2D»
Азамат Мусагалиев: называть «Десятку» денежным мешком – это бред.
Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев высказался о тратах своего медиаклуба.
«ФК «10» – денежный мешок? Это бред, это очень странно. Мы не тратим денег больше, чем кто-то другой в сообществе.
Мы тратим далеко не больше, чем «Амкал», 2Drots, Lit Energy и «СиндЕкат». «Броуков» в этот список вносить не буду. Я назвал команды, которые тратят больше нас», – сказал президент ФК «10».
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал «Медийка»
