0

Азамат Мусагалиев: «Называть «Десятку» денежным мешком – это бред. Мы тратим не больше «Амкала» и 2D»

Азамат Мусагалиев: называть «Десятку» денежным мешком – это бред.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев высказался о тратах своего медиаклуба.

«ФК «10» – денежный мешок? Это бред, это очень странно. Мы не тратим денег больше, чем кто-то другой в сообществе. 

Мы тратим далеко не больше, чем «Амкал», 2Drots, Lit Energy и «СиндЕкат». «Броуков» в этот список вносить не буду. Я назвал команды, которые тратят больше нас», – сказал президент ФК «10».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал «Медийка»
logoАзамат Мусагалиев
logoБроукБойз
logoАмкал
logoСиндЕкат
logoWinline Медиалига
logoLit Energy
logoФК 10
logo2Drots
медиафутбол и деньги
