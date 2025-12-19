0

Егоров и Осипов основные создатели лиги Напике. Это российский аналог Кингс Лиги Пике

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров и глава WINLINE МФЛ Николай Осипов основные создатели российского аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике.

«Еще в апреле Николай Осипов предложил поучаствовать в таком проекте.

У меня есть желание что-то делать и развивать медиафутбол. Я не хочу, чтобы он развалился. Слишком много времени было потрачено», – заявил президент «Броуков».

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Едим спорт»
