Панель CAS отказалась приостановить отстранение Писарского

Панель Спортивного арбитражного суда отказала нападающему СКА Владимиру Писарскому в приостановлении действия санкций.

В июле комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно), поводом стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

Позднее РФС отстранил футболиста еще на 4 месяца за ставки в 2020 году, когда он играл за «Иртыш».

«Панель CAS отказала Владимиру Писарскому в удовлетворении его заявления о временных мерах (приостановлении санкции).

Данное решение Панели никак не связано с ее общей позицией по делу. Временные меры CAS давать не любит в принципе. Это нормальная практика.

Принимаем данную позицию Панели CAS, будем ждать предоставления РФС своей позиции, что должно произойти в ближайшее время, и рассмотрения дела», – написала правовая компания «Алетейя», представляющая интересы нападающего.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал правовой компании «Алетейя»
