  • Креативный директор «Союза» Сапронов: «Если не попадем в МФЛ-7, то будем делать турниры между университетами, выставочные матчи, Кузнецов будет рассказывать о своей карьере»
0

Александр Сапронов: если «Союз» не попадет в МФЛ, будем играть выставочные матчи.

– Вы заходите в российскую Кингс Лигу. Если хорошо выступите, вас возьмут в МФЛ-7. Что будете делать, если не пригласят?

– Переговоры о Медиалиге ведет Дмитрий Викторович, я в них не участвую. В худшем случае, если «Союз» не попадет в МФЛ-7, мы продолжим существовать, но в другой форме. Будем делать турниры между университетами, выставочные матчи, Дмитрий Викторович будет рассказывать о своей карьере – это очень нравится людям. Плюс была анонсирована детская лига, мы представим детскую команду «Союз», она уже готова, – сказал креативный директор «Союза».

Кузнецов создал медийный клуб без букмекеров. Деньги дают «Одноклассники»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Кузнецов
ФК Союз
