Азамат Мусагалиев: «Развитию медиафутбола мешает приставка медиа. Мы не играем в футбол, как футболисты, и медиа, как его называют, вообще не медиа»

Азамат Мусагалиев: развитию медиафутбола мешает приставка медиа.

«Я думаю, что развитию медиафутбола мешает приставка медиа. Пытаться жить в гибридном состоянии не дает никакого буста: мы не успеваем ни там, ни там. Не играем в футбол, как футболисты, и медиа, как его называют, вообще не медиа.

Пришло время выбрать, что интересней. Мне интересней футбол», – сказал президент ФК «10».