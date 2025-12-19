Азамат Мусагалиев: «Развитию медиафутбола мешает приставка медиа. Мы не играем в футбол, как футболисты, и медиа, как его называют, вообще не медиа»
«Я думаю, что развитию медиафутбола мешает приставка медиа. Пытаться жить в гибридном состоянии не дает никакого буста: мы не успеваем ни там, ни там. Не играем в футбол, как футболисты, и медиа, как его называют, вообще не медиа.
Пришло время выбрать, что интересней. Мне интересней футбол», – сказал президент ФК «10».
Источник: ютуб-канал «Медийка»
