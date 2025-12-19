  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Азамат Мусагалиев: «Развитию медиафутбола мешает приставка медиа. Мы не играем в футбол, как футболисты, и медиа, как его называют, вообще не медиа»
1

Азамат Мусагалиев: «Развитию медиафутбола мешает приставка медиа. Мы не играем в футбол, как футболисты, и медиа, как его называют, вообще не медиа»

Азамат Мусагалиев: развитию медиафутбола мешает приставка медиа.

«Я думаю, что развитию медиафутбола мешает приставка медиа. Пытаться жить в гибридном состоянии не дает никакого буста: мы не успеваем ни там, ни там. Не играем в футбол, как футболисты, и медиа, как его называют, вообще не медиа.

Пришло время выбрать, что интересней. Мне интересней футбол», – сказал президент ФК «10».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Медийка»
logoФК 10
logoWinline Медиалига
logoАзамат Мусагалиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Креативный директор «Союза» Сапронов: «Если не попадем в МФЛ-7, то будем делать турниры между университетами, выставочные матчи, Кузнецов будет рассказывать о своей карьере»
сегодня, 08:58
Азамат Мусагалиев: «Называть «Десятку» денежным мешком – это бред. Мы тратим не больше «Амкала» и 2D»
вчера, 19:23
Панель CAS отказалась приостановить отстранение Писарского
вчера, 18:23
Креативный директор «Союза» Сапронов: «У нас патриотическая и государственная история. Наши партнеры хотят продвигать здоровый образ жизни»
вчера, 17:42
«В Бразилии уже хотят делать презервативы и вклады в банке с фамилией Сафонов как знак надежности». Спиряков о сэйвах вратаря «ПСЖ»
вчера, 16:40
Кузнецов не будет тренировать свою медиакоманду «Союз». Главные тренеры – Осколков и бывший администратор 2Drots Татаркин
вчера, 15:23
Дмитрий Кузнецов: «Роналду сам себя сделал. Ему 40, а он забивает и забивает. А Месси – это просто талант. Ему в «Барселоне» кололи гормон роста, чтобы он вырос»
вчера, 12:46
Шама о ставках в Медиалиге: «Не особо верю, что в нашем турнире это будет работать адекватно»
вчера, 10:58
Кузнецов об испанском языке: «Прислали польскую переводчицу. Говорю: «Кого мне дали? Я ее не понимаю». Мне отвечают: «А у вас не один язык? Поляки, словаки, венгры»
вчера, 08:55
«Нам доверяет вратарь, который первым в истории отразил четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Горд, что мы – часть истории». Спиряков о перформансе Сафонова
17 декабря, 21:42
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
вчера, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме
7 декабря, 19:15
«Неправильно сравнивать Медиалигу с ФНЛ. Мы им должны минимум по 4-5 забивать каждый раз». Гаглоев о сборной МФЛ
5 декабря, 18:16
Багаев о сборной Медиалиги: «Научились пасоваться. Эта сборная намного сильнее прошлой»
5 декабря, 16:49
Капитан «Алании» Багаев готов провести бой с медиафутболистом Назаром
5 декабря, 15:36