Мусагалиев о том, что Дорохов больше не играет в Медиалиге: «Я не считаю, что это место для нас. Есть профессия футболист и профессия комик»

Азамат Мусагалиев рассказал, почему Денис Дорохов перестал играть в Winline Медиалиге.

Дорохов выходил на поле в составе ФК «10» во втором сезоне МФЛ, однако в третьем сезоне не играл.

«Я говорю : «Как было классно, когда ты уделял время футбольному клубу «10», приезжал. Что случилось, дружище? Братишка, где ты? Ты же любишь футбол, «Тоттенхэм».

Он ответил: «Знаешь, Азамат, я очень совестливый человек. Покинув поле, я посмотрел в глаза ребят, которые играют в футбол. Борьба в их глазах между уважением ко мне и профессионализмом очень заметна».

Человек понимает, что ты вышел и наговнил на поле. Но только то, что ты , а лига называется медийной и тебе тут самое место играть, не позволяют ему тебе все высказать. Хотя в профессиональном плане он должен, наверное, это сделать. Я его прекрасно понимаю.

Если мы с Дороховым хотим поиграть в футбол, я не считаю, что это место для нас. Я не считаю, что люди должны это видеть. Если бы мы этого хотели, давно бы сделали из этого шоу, в котором Дорохов и Мусагалиев играют в футбол. Придумали бы условия, правила, приглашали бы гостей.

Для игры в футбол у нас есть поле, которое мы арендуем. Мы приезжаем и спрашиваем: «Ребят, можно мы поучаствуем?» Они говорят: «С удовольствием, участвуйте». Но когда начинается интенсивная тренировка и тренер просит нас заняться своим каким-то делом, я прекрасно его понимаю. Потому что есть профессия футболист и есть профессия комик», – сказал президент ФК «10».