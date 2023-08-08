Мусагалиев про отсутствие роста аудитории медиафутбола: «Жена попросила показать, я включил, она говорит: «Что это? Почему?»
Азамат Мусагалиев считает, что аудитория медиафутбола перестала расти.
«Мы сейчас работаем для людей, которые смотрят этот сериал с начала. Любой другой зритель к этому сериалу не подключится.
Приведу в пример свою супругу. Она видит, что муж днями и ночами пропадает на футболе, и просит меня: «Покажи».
Я включаю ей, она говорит: «Что это? Почему?» Включаю ей конференцию, она спрашивает: «Что они обсуждают? За что они ругаются? Одни выиграли у других, что они предъявляют друг другу?
Почему ведущий читает комментарии, присланные после игры? Зачем вы обсуждаете прошлое, а не следующий матч? В чем анонс? После матча я все посмотрела, а на следующий день это еще раз обсуждают».
Необходима сценарная работа. Нужно удерживать внимание аудитории. Сейчас мы просто развлекаем условно 500 тысяч человек, которые увлекаются с самого начала. И эта цифра не вырастет», – отметил президент ФК «10».
Вы лезете на рынок, где есть фнл, рпл, КХЛ и всякие мутанты типа Первый канал. Тут никакая сценарная работа не поможет.