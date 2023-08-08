Мусагалиев про отсутствие роста аудитории медиафутбола: «Жена попросила показать, я включил, она говорит: «Что это? Почему?»

Азамат Мусагалиев считает, что аудитория медиафутбола перестала расти.

«Мы сейчас работаем для людей, которые смотрят этот сериал с начала. Любой другой зритель к этому сериалу не подключится.

Приведу в пример свою супругу. Она видит, что муж днями и ночами пропадает на футболе, и просит меня: «Покажи».

Я включаю ей, она говорит: «Что это? Почему?» Включаю ей конференцию, она спрашивает: «Что они обсуждают? За что они ругаются? Одни выиграли у других, что они предъявляют друг другу?

Почему ведущий читает комментарии, присланные после игры? Зачем вы обсуждаете прошлое, а не следующий матч? В чем анонс? После матча я все посмотрела, а на следующий день это еще раз обсуждают».

Необходима сценарная работа. Нужно удерживать внимание аудитории. Сейчас мы просто развлекаем условно 500 тысяч человек, которые увлекаются с самого начала. И эта цифра не вырастет», – отметил президент ФК «10».