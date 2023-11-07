«Спасибо за анекдот». Мусагалиев о 9-м месте ФК «10» в рейтинге медийной активности

Азамат Мусагалиев отреагировал на рейтинг медийной активности Winline МФЛ.

2Drots заняли первое место в рейтинге по итогам четвертого сезона, а ФК «10» – девятое.

«Удивлен. Позвонил президенту лиги, потому что после президентского «Стола» понимаю, что все ответы на вопросы знает он.

Вопрос был задан так: «По какому принципу посчитано?» Он сказал, что во внимание не взят футбол (насколько далеко команда прошла в турнире). Считаются упоминания и так далее. И дальше я не понимаю, какая-то конверсия.

Так вот, по принципу, который они приложили для подсчета, получилось так, что мы со своим регулярным, весьма качественным и разнообразным развлекательным контентом по медийной активности занимаем 9-е место. Fight Nights со своим контентом, со своим разнообразием…

« », « », « » со своим контентом и разнообразием оказались выше. Спасибо за анекдот», – сказал президент ФК «10».