«Спасибо за анекдот». Мусагалиев о 9-м месте ФК «10» в рейтинге медийной активности

Теги 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа ФК 10 Азамат Мусагалиев ЛФК «Титан» Чисто Питер Медиафутбол

Азамат Мусагалиев отреагировал на рейтинг медийной активности Winline МФЛ.

2Drots заняли первое место в рейтинге по итогам четвертого сезона, а ФК «10» – девятое.

«Удивлен. Позвонил президенту лиги, потому что после президентского «Стола» понимаю, что все ответы на вопросы знает он.

Вопрос был задан так: «По какому принципу посчитано?» Он сказал, что во внимание не взят футбол (насколько далеко команда прошла в турнире). Считаются упоминания и так далее. И дальше я не понимаю, какая-то конверсия. 

Так вот, по принципу, который они приложили для подсчета, получилось так, что мы со своим регулярным, весьма качественным и разнообразным развлекательным контентом по медийной активности занимаем 9-е место. Fight Nights со своим контентом, со своим разнообразием…

«Чисто Питер», «Титан», «Родина Медиа» со своим контентом и разнообразием оказались выше. Спасибо за анекдот», – сказал президент ФК «10».

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