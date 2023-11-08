Пича покинул «Родину Медиа». Скоро он присоединится к «Амкалу»

Текила рассказал, что Пича переходит из «Родины Медиа» в «Амкал».

«В принципе ситуация схожа с кейсом Газданова. Мы игроку в октябре платили зарплату, а сегодня узнали, что он уходит в «Амкал», – рассказал президент « » в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Пича пришел в «Родину Медиа» в середине 3-го сезона .

Максим в составе «РМ» выиграл МФЛ-3. В финале он забил победный гол в ворота 2Drots.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе