Пича покинул «Родину Медиа». Скоро он присоединится к «Амкалу»

Теги Артур Газданов Максим Пичугин Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Текила рассказал, что Пича переходит из «Родины Медиа» в «Амкал».

«В принципе ситуация схожа с кейсом Газданова. Мы игроку в октябре платили зарплату, а сегодня узнали, что он уходит в «Амкал», – рассказал президент «Родины Медиа» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым. 

Пича пришел в «Родину Медиа» в середине 3-го сезона Winline Медиалиги.

Максим в составе «РМ» выиграл МФЛ-3. В финале он забил победный гол в ворота 2Drots.

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