Пича покинул «Родину Медиа». Скоро он присоединится к «Амкалу»
Текила рассказал, что Пича переходит из «Родины Медиа» в «Амкал».
«В принципе ситуация схожа с кейсом Газданова. Мы игроку в октябре платили зарплату, а сегодня узнали, что он уходит в «Амкал», – рассказал президент «Родины Медиа» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.
Пича пришел в «Родину Медиа» в середине 3-го сезона Winline Медиалиги.
Максим в составе «РМ» выиграл МФЛ-3. В финале он забил победный гол в ворота 2Drots.
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