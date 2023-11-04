«Родина Медиа» ничего не получила от 2Drots за Газданова: «Только прощальное письмо и слезы на тренировке»

2Drots не платили компенсацию «Родине Медиа» за Артура Газданова.

31-летний полузащитник на этой неделе присоединился к 2D.

– Газданов ушел бесплатно в 2Drots или вы как-то договорились?

– Вообще никак не договорились. Грусть, печаль, тоска, обида, сожаление. Взамен получили только прощальное письмо и слезы на последней тренировке.

Он взгрустнул, коллектив у нас хороший, нам его будет не хватать. Как игрока я его понимаю, но осадок остался. Всегда тяжело отпускать лидера команды, – рассказал руководитель «РМ» Текила.

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