«Родина Медиа» ничего не получила от 2Drots за Газданова: «Только прощальное письмо и слезы на тренировке»

Теги Артур Газданов 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

2Drots не платили компенсацию «Родине Медиа» за Артура Газданова.

31-летний полузащитник на этой неделе присоединился к 2D.

– Газданов ушел бесплатно в 2Drots или вы как-то договорились? 

– Вообще никак не договорились. Грусть, печаль, тоска, обида, сожаление. Взамен получили только прощальное письмо и слезы на последней тренировке.

Он взгрустнул, коллектив у нас хороший, нам его будет не хватать. Как игрока я его понимаю, но осадок остался. Всегда тяжело отпускать лидера команды, – рассказал руководитель «РМ» Текила.

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