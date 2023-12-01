ФНЛ — Медиалига: прогноз на матч 01.12.2023, Товарищеский матч

Футбольная национальная лига взяла паузу, в минувший понедельник было сыграно два матча, и команды ушли в отпуск. Четвертый сезон в Медиалиге тоже давно завершился. Пришла пора товарищеских матчей. Во время международной паузы 2DROTS сыграли с московским «Динамо», чем остались довольными и те, и другие. Представитель российской Премьер-лиги выиграл со счетом 2 : 1, но все равно победила дружба. К тому же в плане медийности команды заработали множество бонусов. Не отстала и другая команда Медиалиги — «Амкал», которая в минувшее воскресенье провела товарищеский матч с представителем второй лиги дивизиона А «Велесом». Тут уже оказались сильнее любители с тем же счетом. Клуб GOATS решил пойти дальше и принял участие в баскетбольном турнире, выиграв его. В общем, как обычно, представители Медиалиги не дают скучать ни своим поклонникам, ни всему спортивному пространству.

Но все это своеобразный разогрев перед заключительным матчем сезона, в котором встретятся сборные команды ФНЛ и Медиалиги. Поединок решили провести в Каспийске на Анжи-Арене. Погодные условия позволяют сейчас нормально играть в футбол только на юге страны. Подготовка к матчу началась давно, причем многие футболисты и тренеры пожертвовали отпуском. О сборной ФНЛ известно чуть больше, тем более в своей истории она проводила, в том числе, международные встречи. Команда Медиалиги пока только начинает свой путь, и насколько продолжительным он будет, зависит от ней самой. Цены на билеты вполне демократичные: от 250 до 750 рублей, и активно раскупаются. Матч начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет по правилам Медиалиги. В 19:45 начнется прямая трансляция на канале «Матч ТВ».

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ФНЛ

Российскую Футбольную национальную лигу с иронией принято называть «лучшей лигой мира». Известно о ней в футбольном пространстве куда меньше, чем о высшем дивизионе страны. Причины понятны. В последние годы там творилась чехарда. Некоторые клубы объявляли себя банкротами и прекращали существование, по крайней мере, на профессиональном уровне. Сейчас проведена реформа, которая призвана, в том числе, сократить эту «утечку кадров». Когда-то все было иначе. ФНЛ была создана в 2011 году с целью реформ второй по силе лиги страны. За всю историю через нее прошли более 130 команд, структура не раз подвергалась изменениям. Сегодня в ней 18 команд и лидирует махачкалинское «Динамо».

Сборная ФНЛ начала свое существование в том же 2011 году, когда был заключен договор о сотрудничестве с итальянской Серией В. Он включал проведение товарищеских матчей. За всю историю их было сыграно шесть, и на счету команды ФНЛ нет ни одной победы. Практика эта прервалась в 2017 году, когда был сыгран последний на сегодняшний день поединок. Еще один матч сборная ФНЛ сыграла с молодежной командой Кипра. Пока на сегодняшний день команда побед не знает, а о международных перспективах в нынешней ситуации ничего нельзя сказать.

Главным тренером будет наставник «Акрона» Евгений Калешин. Из наиболее известный игроков на поле выйдут московский торпедовец Олег Кожемякин, ангольский полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура, полузащитник КАМАЗа Борис Фартуна, который в свое время поиграл в Медиалиге. Перед вами результаты пяти последних товарищеских матчей сборной ФНЛ.

28.11.2017, Серия В — ФНЛ — 2 : 2

29.11.2016, Кипр U21 — ФНЛ — 2 : 2

02.12.2015, ФНЛ — Серия В — 2 : 3

— 2 : 26.11.2014, Серия В — ФНЛ — 2 : 2

26.11.2013, ФНЛ — Серия В — 0 : 1

Факты и цифры

Сборная ФНЛ провела семь матчей в своей истории, побед нет, 4 ничьи и 3 поражения

Тренерами команды в разные годы были Игорь Шалимов, Дмитрий Аленичев и Владислав Радимов

Самый посещаемый поединок в ФНЛ состоялся в 2023 году, матча «Балтика» — «Рубин» собрал 32 682 зрителя

Сегодня в структуру ФНЛ входит 97 команд из 68 регионов страны

Медиалига

Медийная футбольная лига была создана в 2022 году по инициативе бизнесмена Николая Осипова. С одной стороны, было стремление объединить любительские команды, которые активно занимали медиапространство с активностями в различных социальных сетях. С другой стороны, это был своеобразный вызов «традиционному» футболу с его укоренившимися правилами. Чего только стоит заявление Осипова о том, что матчи будут проходить на полях с оранжевым газоном. Цвет, к счастью, остался привычный зеленый, но и оранжевый не пропал. Арбитры используют такие карточки, удаляя игроков на определенное время.

Наряду с пенальти появились булиталити — реализация выходов один на один. Есть моменты, когда один гол можно считать за два. В общем, у Медиалиги появились свои поклонники, а команды стали приглашать для участия в Кубке России, и они там далеко не мальчики для битья. Каждый календарный год в МФЛ проходит по два сезона. Таким образом на сегодняшний день проведено уже четыре. Помимо этого команды участвуют в Московском кубке селебрити.

Что касается сборной команды, то ей нет и года. Она была создана в феврале 2023 года и первый свой матч провела в марте против самарских «Крыльев Советов». Главным тренером команды был тогда назначен известный в прошлом футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов. У матча была благотворительная цель, весь сбор средств от поединка пошел на лечение футболиста «Амкала» Никиты Finito Куриленко, у которого был диагностирован лейкоз. Перед вами результат матча.

24.03.2023, «Крылья Советов» — Медиалига — 4 : 0

Факты и цифры

Сборную Медиалиги на этот раз возглавят Шамиль Курбанов и Алан Гатагов

Команды Медиалиги чаще одерживали победы над клубами ФНЛ в Кубке России — 7

В состав Медиалиги в последнем сезоне входило два клуба из структуры ФНЛ — «Сахалинец» и «Родина»

Действующим чемпионом Медиалиги является команда «Титан», которая в драматичном финале выиграла в серии пенальти у «БроукБойз»

Прогноз на матч ФНЛ — Медиалига

Каждая из команд наверняка захочет одержать победу над соперником. Клубы Медиалиги все чаще в очных противостояниях доказывают, что они ничуть не уступают командам ФНЛ. Кубок России тому пример. В свою очередь, сборная ФНЛ постарается нанести поражение сопернику в условиях их правил. Но чтобы показать все возможности Медиалиги, основное время матча, скорее всего, завершится результативной ничьей. Тогда зрители смогут увидеть серию пенальти, а также булиталити — выходы один на один с вратарем.

Где смотреть матч сборная ФНЛ – сборная Медиалиги

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