Где смотреть сборная ФНЛ – сборная Медиалиги, во сколько прямая трансляция игры, товарищеский матч 1 декабря
В пятницу, 1 декабря, сыграют сборная ФНЛ и сборная Медиалиги в рамках товарищеского матча.
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- Игра пройдет на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.
- Встречу в прямом эфире покажет канал Матч-ТВ.
Во сколько играют сборная ФНЛ – сборная Медиалиги
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
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