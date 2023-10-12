Где смотреть сборная ФНЛ – сборная Медиалиги, во сколько прямая трансляция игры, товарищеский матч 1 декабря

Теги Первая лига товарищеские матчи (прочее) Winline Медиалига Медиафутбол

В пятницу, 1 декабря, сыграют сборная ФНЛ и сборная Медиалиги в рамках товарищеского матча.

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  • Игра пройдет на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.
  • Встречу в прямом эфире покажет канал Матч-ТВ.

Во сколько играют сборная ФНЛ – сборная Медиалиги

  • Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч сборная ФНЛ – сборная Медиалиги

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